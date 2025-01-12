В Германии нанимают частных детективов, чтобы выяснить, действительно ли сотрудники болеют

Одной из возможных причин такого высокого уровня отпусков по болезни является удобство получения медицинского разрешения на отпуск в связи с политикой, проводимой в постпандемический период. Известно, что еще во время пандемии Covid-19 в Германии была введена система, позволяющая сотрудникам с легкими симптомами получать больничные листы по телефону. Это привело к постоянным симуляциям во время «дистанционных» консультаций с врачами.