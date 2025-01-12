В Германии нанимают частных детективов, чтобы выяснить, действительно ли сотрудники болеют

Немецкие компании нанимают частных детективов, чтобы выяснить, действительно ли сотрудники, берущие оплачиваемый больничный, плохо себя чувствуют. Такая практика крайне популярна в период экономических трудностей, — пишет South China Morning Post.
Сообщается, что одно из частных детективных агентств, Lentz Group, расположенное недалеко от главного железнодорожного вокзала Франкфурта (Германия), переживает резкий «подъем» в бизнесе. Маркус Ленц, основатель агентства, рассказал, что компания ежегодно получает огромные комиссионные за расследование дел о «неэффективных сотрудниках».
Это привело к сокращению ВВП Германии на 0,8% в 2023 году и экономическому спаду на 0,3%.
TK, один из крупнейших государственных медицинских страховщиков Германии, также сообщил о рекордно высоком показателе. За 2024 год среднестатистический больничный составил ~14,1 дней.
Одной из возможных причин такого высокого уровня отпусков по болезни является удобство получения медицинского разрешения на отпуск в связи с политикой, проводимой в постпандемический период. Известно, что еще во время пандемии Covid-19 в Германии была введена система, позволяющая сотрудникам с легкими симптомами получать больничные листы по телефону. Это привело к постоянным симуляциям во время «дистанционных» консультаций с врачами.
Ситуацию усугубляет тот факт, что в Германии сотрудники, находящиеся на больничном, имеют право на получение полной заработной платы от своего работодателя на срок до шести недель в году. Только по истечении этого срока учреждения медицинского страхования берут на себя выплату пособий по болезни.
Из-за плачевной экономической ситуации некоторые компании стали обращаться к частным детективам для проведения расследований. Сообщается, что даже затраты на работу детективов гораздо меньше, нежели регулярная оплата больничных для неэффективных сотрудников.
Ранее рассказывали, что в России самозанятые смогут брать больничный с июля 2026 года.