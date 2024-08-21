В Германии мужчина случайно обнаружил исторический артефакт

По словам мужчины, обнаружившего артефакт, камень лежал горизонтально в земле, близко к стене дома. Не исключено, что когда-то предмет был ступенькой или частью замурованного дверного проема. Возможно, камень был установлен как мемориал. Известно, что дом был построен в XVIII веке и позже отремонтирован, а плита — спрятана на глубине от 10 до 20 сантиметров под поверхностью.