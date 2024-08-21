В Германии мужчина случайно обнаружил исторический артефакт

На северо-востоке Германии, в Клотцове, местный житель сделал одно из самых значительных археологических открытий за последние годы. Он нашел камень возрастом около 900 лет, на котором, возможно, изображен средневековый епископ. Об этом пишет Arkeonews.
Артефакт представляет собой резную гранитную плиту высотой около одного мера. Она весит примерно полтонны. На ней выгравировано изображение человеческой фигуры с крестом. Последний свисает с одежды, похожей на шарф. Вероятно, изображенный человек был христианским лидером или последователем веры. Не исключено, что это высокопоставленный церковный сановник, возможно, даже епископ Отто Бамбергкский. Подобные свидетельства христианизации региона чрезвычайно редки.
По словам мужчины, обнаружившего артефакт, камень лежал горизонтально в земле, близко к стене дома. Не исключено, что когда-то предмет был ступенькой или частью замурованного дверного проема. Возможно, камень был установлен как мемориал. Известно, что дом был построен в XVIII веке и позже отремонтирован, а плита — спрятана на глубине от 10 до 20 сантиметров под поверхностью.
Артефакт перевезли в Шверин для исследования, а затем его представили общественности. Уникальность камня в том, что это единственный известный пример изображения фигуры с крестом.
Специалисты планируют создать 3D-модель артефакта, что позволит подробнее исследовать гравировку. Открытие вызвало интерес в Клотцове, где есть намеки на существование древней церкви или часовни и пристани для паромов. Таким образом, там может храниться еще больше исторических тайн, которые ждут своего раскрытия.
Это не единстенная интересная находка, сделанная за последние дни в Германии. Так, недавно другой житель страны обнаружил у себя во дворе уникальные монеты. Он нашел их во время строительных работ.