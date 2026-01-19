В Германии левые призвали сказать «прощай, НАТО» из-за политики Трампа

«Первым шагом Германия, как и другие страны ЕС, должна прекратить участие в только что начавшихся учениях НАТО Steadfast Dart-26. После угроз Трампа стало ясно, что речь идет уже не о тренировках с союзником, а о взаимодействии с противником. Европа должна начать активную работу над системой коллективной безопасности — без НАТО и без США. Мы говорим: “Прощай, НАТО (фраза прозвучала на английском: Goodbye NATO — ред.), здравствуй, Европа”, — сказал представитель Левых в своем заявлении прессе. Трансляцию общения вел немецкий телеканал Phoenix.