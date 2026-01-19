В Германии левые призвали сказать «прощай, НАТО» из-за политики Трампа

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Германия должна прекратить участие в проходящих учениях НАТО Steadfast Dart-26 и начать работу над системой коллективной безопасности без НАТО и без США на фоне политики американского президента Дональда Трампа, заявил исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг.
По его мнению, если Германия и Европа сейчас не отреагируют и не окажут сопротивление Трампу, то американский президент почувствует себя еще более уверенно.
«Первым шагом Германия, как и другие страны ЕС, должна прекратить участие в только что начавшихся учениях НАТО Steadfast Dart-26. После угроз Трампа стало ясно, что речь идет уже не о тренировках с союзником, а о взаимодействии с противником. Европа должна начать активную работу над системой коллективной безопасности — без НАТО и без США. Мы говорим: “Прощай, НАТО (фраза прозвучала на английском: Goodbye NATO — ред.), здравствуй, Европа”, — сказал представитель Левых в своем заявлении прессе. Трансляцию общения вел немецкий телеканал Phoenix.
«Если Трамп реализует свои угрозы и действительно введет штрафные пошлины, ответ должен быть таким, который действительно причинит боль. Трамп понимает только один язык — давление и деньги. Германия и другие европейские государства не должны больше предоставлять США военные базы бесплатно», — добавил он.
По мнению политика, базы в Германии по-прежнему крайне важны для США. «Мы считаем угрозы Трампа блефом. Именно с базы Рамштайн координируются все американские операции в Европе, Африке и на Ближнем Востоке — с использованием дронов и персонала. Кроме того, штаб командования вооруженных сил США в Африке расположен в Штутгарте. И здесь Германии действительно есть что выставить США к оплате», — отметил Элинг.
Он пояснил, что в этой связи Левые требуют ввести арендную плату за жилье, здания и за пользование земельными участками. «Речь идет о сотнях тысяч квадратных метров, и в сумме это дает значительные суммы», — заключил политик.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.