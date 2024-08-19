В Германии куница оставила без электричества 100 000 человек

Отмечается, что утром 19 августа на два с лишним часа отключилось электричество в значительной части городов Людвигсбург (95 000 жителей) и Корнвестхайм (30 000). По словам коммунальщиков, куница залезла в трансформатор электроподстанции и повредила провода.