В Германии ищут мэра для острова по объявлению

Христианско-Демократический союз, Социал-Демократическая партия и «Зеленые» объединились под лозунгом «С нами вы можете ответственно формировать будущее», чтобы найти достойного претендента. Однако, как говорится в их совместном заявлении, нехватка специалистов в Германии настолько острая, что даже на материке сложно найти кандидатов с нужным опытом — а уж на небольшом острове это почти невозможно.