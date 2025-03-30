В Германии ищут мэра для острова по объявлению

На немецком острове Вангероге в Северном море власти столкнулись с неожиданной проблемой — никто не хочет стать мэром. Выборы назначены на 17 августа, но пока что официально заявил о своем участии лишь один кандидат. Чтобы привлечь больше желающих, местные партии запустили рекламную кампанию, сообщает Spiegel.
Христианско-Демократический союз, Социал-Демократическая партия и «Зеленые» объединились под лозунгом «С нами вы можете ответственно формировать будущее», чтобы найти достойного претендента. Однако, как говорится в их совместном заявлении, нехватка специалистов в Германии настолько острая, что даже на материке сложно найти кандидатов с нужным опытом — а уж на небольшом острове это почти невозможно.
Главное требование — гражданство Германии или любой другой страны ЕС, а также возраст от 23 до 67 лет. Новый мэр должен будет переехать на остров минимум на восемь лет. Кандидат обязан иметь высшее образование или значительный опыт работы в административных структурах. В его обязанности войдут управление муниципальной администрацией, ведение бюджета, кадровая политика и поддержка общественного порядка.
Здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных путей и аллергии. Однако постоянно на острове живут всего 1260 человек, а его площадь составляет всего 5 квадратных километров.
Несмотря на живописную природу и морской воздух, работа мэра, похоже, не кажется желанной — и власти надеются, что активная кампания поможет найти достойного управленца.