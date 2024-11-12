В Германии экстремалы прошли по канату между воздушными шарами

Как сообщает Еuronews.com со ссылкой на Международную ассоциацию слэклайна, все происходило на высоте 2500 метров над землей. Фриди Кюне сделал шпагат на стропе, а его друг Ирмлер, пройдя по ней спрыгнул с парашютом. Спустившись на землю, приятели обнялись.

Экстремалы ранее уже устанавливали мировые рекорды. В 2019 году Лукас Ирмлер прошел самую длинную дистанцию по слэклайну — два километра. Фриди Кюне же ставил рекорды в «хайлайнинге», то есть балансировании на особо высоких канатах без страховки. В 2017 году он преодолел слэклайн длиной 110 метров и высотой 250 метров.