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В Германии экстремалы прошли по канату между воздушными шарами

В Германии в минувшие выходные немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили мировой рекорд. Они прошли по нейлоновой стропе, натянутой между двумя воздушными шарами.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как сообщает Еuronews.com со ссылкой на Международную ассоциацию слэклайна, все происходило на высоте 2500 метров над землей. Фриди Кюне сделал шпагат на стропе, а его друг Ирмлер, пройдя по ней спрыгнул с парашютом. Спустившись на землю, приятели обнялись.
Экстремалы ранее уже устанавливали мировые рекорды. В 2019 году Лукас Ирмлер прошел самую длинную дистанцию по слэклайну — два километра. Фриди Кюне же ставил рекорды в «хайлайнинге», то есть балансировании на особо высоких канатах без страховки. В 2017 году он преодолел слэклайн длиной 110 метров и высотой 250 метров.

«Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично», — рассказал один из экстремалов.

Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в Бразилии в 2021 году на высоте 1 900 метров.

К сожалению, полеты на воздушном шаре проходят не всегда гладко. Так было в прошлом году. В частности, в Каппадокии воздушный шар с 22 пассажирами был вынужден совершить экстренную посадку из-за сильного ветра.