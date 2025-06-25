В ГД заявили о поддержке расширения оснований для лишения гражданства

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Все правоохранительные органы, министерство иностранных дел РФ, управление администрации президента по конституционному законодательству поддержали законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.
Как уточнила Яровая, в ходе подготовки законопроекта была проведена большая работа. «Законодательная инициатива получила безоговорочную поддержку всех правоохранительных органов страны, МИД РФ, управления Администрации президента по конституционному законодательству», — сказано на сайте Госдумы.
«Таким образом, мы вышли на абсолютно гармонизированную, стройную логику в принятии дополнительных решений по защите интересов национальной безопасности и, — очень важно, — повышение статуса гражданства. Это то, на чем базируются принципы взаимодействия в обществе, доверия и ответственности», — подчеркнула Яровая.
По ее словам, проведенная по поручению председателя ГД работа в этом направлении позволила выйти на сбалансированные решения.
Как напомнила заместитель председателя ГД, прежде всего базовым основанием для прекращения гражданства была и остается утрата устойчивой связи с государством, «потому что гражданство — это всегда подтверждение того личного отношения к государственности, к основам безопасности и соблюдению основополагающих принципов и норм общества».
Яровая подчеркнула, что расширение перечня оснований и включение в него новых составов — в том числе и ответ на запрос общества.
«С учетом того что у нас уже включены однородные составы, связанные с совершением опасных преступлений против личности, мы предлагаем дополнить и включить насильственные действия сексуального характера как основание прекращения гражданства, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда нацистской атрибутики и символики, оказание содействия МУС и другим недружественным международным иностранным организациям и квалифицированные составы неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру», — сообщила Яровая.