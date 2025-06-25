В ГД заявили о поддержке расширения оснований для лишения гражданства

«С учетом того что у нас уже включены однородные составы, связанные с совершением опасных преступлений против личности, мы предлагаем дополнить и включить насильственные действия сексуального характера как основание прекращения гражданства, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда нацистской атрибутики и символики, оказание содействия МУС и другим недружественным международным иностранным организациям и квалифицированные составы неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру», — сообщила Яровая.