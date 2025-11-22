Популярные темы
В ГД выступили против семейной ипотеки на вторичном рынке для всех регионов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что не поддерживает инициативу распространить программу льготной семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.

Источник: © РИА Новости

«Нет, я не согласен с этим. Мы эту программу внедрили в том числе для того, чтобы стимулировать жилищное строительство, поддержать стройку», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос, согласен ли он с предложением расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья.

По его мнению, справедливо распространение льготной семейной ипотеки на вторичку только для тех регионов, где стройка идет «вяло». «То есть там, где есть дефицит нового жилья, где есть проблемы с строительством, льготная программа уже действует», — отметил Аксаков.

Ранее на этой неделе глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.

В обращении отмечалось, что на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 901 населенном пункте страны.

