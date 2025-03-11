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В ГД вносят законопроект о запрете эзотерических услуг

Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества, отметила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Источник: Freepik.com

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы вносят на рассмотрение законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, включая астрологию, магию, энергетическое лечение и гадания. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое “лечение” и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества», — написала Останина в своем Telegram-канале.