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В ГД внесут законопроект об информировании об окончании срока действия ОСАГО

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 10 января в Госдуму законопроект, обязывающий страховщиков уведомлять водителей об истечении срока действия ОСАГО. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект предусматривает введение для страховщика обязанности заранее информировать страхователя о предстоящей дате окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора)», — говорится в пояснительной записке.

Нилов предлагает направлять такие уведомления по адресу электронной почты, СМС-сообщением или в личный кабинет страхователя на портале «Госуслуги». «Принятие законопроекта позволит снизить риск стать случайным нарушителем закона автовладельцев, ненамеренно забывших об окончании срока действия полиса ОСАГО», — сказано в законопроекте.