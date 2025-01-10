В ГД внесут законопроект об информировании об окончании срока действия ОСАГО

«Законопроект предусматривает введение для страховщика обязанности заранее информировать страхователя о предстоящей дате окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора)», — говорится в пояснительной записке.