В ГД внесут законопроект об информировании об окончании срока действия ОСАГО

«Законопроект предусматривает введение для страховщика обязанности заранее информировать страхователя о предстоящей дате окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора)», — говорится в пояснительной записке.
Нилов предлагает направлять такие уведомления по адресу электронной почты, СМС-сообщением или в личный кабинет страхователя на портале «Госуслуги». «Принятие законопроекта позволит снизить риск стать случайным нарушителем закона автовладельцев, ненамеренно забывших об окончании срока действия полиса ОСАГО», — сказано в законопроекте.