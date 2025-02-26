В ГД внесут проект о запрете на надбавки к стоимости детского тарифа такси

«Предлагается отменить дополнительную плату за использование детских кресел в такси. Тариф “Детский” должен соответствовать обычному», — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». В нем будет введен запрет на установление повышенных коэффициентов и надбавок к тарифам за использование специальных удерживающих устройств, если это увеличивает стоимость перевозки детей.
«Такси является одним из доступных видов городского общественного транспорта и позволяет семьям с детьми добраться до поликлиники, детского сада или школы», — отмечается в пояснительной записке. Эксперты предполагают, что в 2024 году цены на такси с детскими креслами значительно вырастут. Законопроект разработан для создания безопасных условий для перевозки детей в такси.
«Представьте, мама с малышом едет в больницу. Обычная поездка стоит 300 рублей, но с детским креслом цена может вырасти на 20−30%. Для многих это серьезная прибавка. Наш законопроект устраняет эту проблему и делает поездки с детьми доступнее», — подчеркивает Гусев в комментариях пресс-службы.
Ранее эксперты рассказали, какие автомобили можно законно ставить возле дома, а какие надо оставлять на специальной стоянке.