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В ГД внесут проект о запрете на надбавки к стоимости детского тарифа такси

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по контролю и замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев инициировал законопроект, который запретит повышать стоимость такси, если в автомобиле установлено детское кресло.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: legion-media.ru / Баранов Владимир / PhotoXPress.ru

«Предлагается отменить дополнительную плату за использование детских кресел в такси. Тариф “Детский” должен соответствовать обычному», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». В нем будет введен запрет на установление повышенных коэффициентов и надбавок к тарифам за использование специальных удерживающих устройств, если это увеличивает стоимость перевозки детей.

«Такси является одним из доступных видов городского общественного транспорта и позволяет семьям с детьми добраться до поликлиники, детского сада или школы», — отмечается в пояснительной записке. Эксперты предполагают, что в 2024 году цены на такси с детскими креслами значительно вырастут. Законопроект разработан для создания безопасных условий для перевозки детей в такси.

«Представьте, мама с малышом едет в больницу. Обычная поездка стоит 300 рублей, но с детским креслом цена может вырасти на 20−30%. Для многих это серьезная прибавка. Наш законопроект устраняет эту проблему и делает поездки с детьми доступнее», — подчеркивает Гусев в комментариях пресс-службы.

Ранее эксперты рассказали, какие автомобили можно законно ставить возле дома, а какие надо оставлять на специальной стоянке.