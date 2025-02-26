В ГД внесут проект о запрете на надбавки к стоимости детского тарифа такси

«Такси является одним из доступных видов городского общественного транспорта и позволяет семьям с детьми добраться до поликлиники, детского сада или школы», — отмечается в пояснительной записке. Эксперты предполагают, что в 2024 году цены на такси с детскими креслами значительно вырастут. Законопроект разработан для создания безопасных условий для перевозки детей в такси.