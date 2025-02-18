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В Госдуму внесут проект, расширяющий права беременных

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым готовят к внесению в Госдуму законопроект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе партии, инициатива, разработанная с учетом предложений патриарха Кирилла, будет представлена во вторник, 18 февраля.

Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности. Авторы инициативы уверены, что ранняя постановка на учет позволит своевременно обнаружить и предотвратить возможные осложнения.

Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект предоставляет женщинам право выбора: они смогут уйти в декрет на любом сроке беременности по своему желанию и на основании листка нетрудоспособности. При этом сроки окончания декретного отпуска останутся без изменений. Миронов выразил уверенность, что эта инициатива позволит снизить риски осложнений и способствует улучшению демографической ситуации в стране.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин.