В Госдуму внесут проект, расширяющий права беременных

Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект предоставляет женщинам право выбора: они смогут уйти в декрет на любом сроке беременности по своему желанию и на основании листка нетрудоспособности. При этом сроки окончания декретного отпуска останутся без изменений. Миронов выразил уверенность, что эта инициатива позволит снизить риски осложнений и способствует улучшению демографической ситуации в стране.