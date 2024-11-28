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В ГД внесли проект о пенсиях по инвалидности для воевавших на Донбассе с 2014 года

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление пенсий по инвалидности для россиян, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях на Донбассе. Проект опубликован в электронной базе Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

На пенсии по инвалидности смогут претендовать россияне, которые с 2014 года воевали на Украине в составе в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР. «В настоящее время указанным лицам, ставшим инвалидами, осуществляется назначение страховой пенсии по инвалидности или социальной пенсии по инвалидности независимо от причины инвалидности в общем порядке», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона пенсионное обеспечение будет предоставляться при наличии гражданства России на день установления пенсии. Принадлежность к гражданству какого-либо другого государства на момент участия в боевых действиях не имеет значения. Законопроект также предусматривает право на одновременное получение двух пенсий: по инвалидности и страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

В конце октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата участникам специальной военной операции, получившим инвалидность из-за ранения, увеличилась на 1 млн руб. и составит теперь 4 млн руб. Также правительство утвердило новую систему выплат компенсаций за ранения — она будет рассчитываться с учетом степени тяжести травм и увечий.