В ГД внесли проект о пенсиях по инвалидности для воевавших на Донбассе с 2014 года

В случае принятия закона пенсионное обеспечение будет предоставляться при наличии гражданства России на день установления пенсии. Принадлежность к гражданству какого-либо другого государства на момент участия в боевых действиях не имеет значения. Законопроект также предусматривает право на одновременное получение двух пенсий: по инвалидности и страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.