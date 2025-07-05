В ГД разработали законопроект, разрешающий чаще прикрепляться к поликлинике

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, сокращающий срок для прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — говорится в пояснительной записке.
По словам Нилова, инициатива повысит доступность и качество медицинской помощи «в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения». «Существующий порядок ограничивает возможность выбора медицинского учреждения, что может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. Увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что в свою очередь улучшит качество обслуживания», — сказано в документе.