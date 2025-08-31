Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД рассказали, какие подарки не запрещено дарить учителям

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость подарков учителям не должна превышать 3 тыс. рублей, и родителям лучше сохранять чек, подтверждающий цену товара. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Источник: Freepik

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала Буцкая.

Она уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. «Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами», — подчеркнула депутат.

Буцкая также порекомендовала сохранять доказательства стоимости подарков на случай возможных вопросов. «Если вы что-то хотите подарить — купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, потому что, если не дай Бог у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет», — добавила она.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, подарки государственным и муниципальным служащим, в том числе работникам образовательных организаций, не допускаются, «за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей».