В ГД рассказали, какие подарки не запрещено дарить учителям

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала Буцкая.
Она уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. «Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами», — подчеркнула депутат.
Буцкая также порекомендовала сохранять доказательства стоимости подарков на случай возможных вопросов. «Если вы что-то хотите подарить — купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, потому что, если не дай Бог у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет», — добавила она.
Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, подарки государственным и муниципальным служащим, в том числе работникам образовательных организаций, не допускаются, «за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей».