В ГД раскрыли истинную причину мобилизации в ВСУ 122 тысяч человек и объяснили её связь со страхом Зеленского

Мобилизация на Украине и не прекращалась, и набрать очередные 122 тысячи человек — лишь планы военкомов, посмотрим, что выйдет у них на деле. Я убеждён, что в такой большой стране, какой до сих пор остаётся Украина, сделать это несложно, тем более загнать призывников в армию под дулами автоматов, как это преимущественно и происходит уже несколько лет.