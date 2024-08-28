В ГД прокомментировали использование провайдерами VPN для работы YouTube

Ранее «Коммерсанъ» писал, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов.
«Скорее всего, провайдеры, обещающие высокую скорость работы YouTube, настраивают подключение, минуя кэширующие сервера Google, расположенные в России. Или просто выпускают клиента в сеть через VPN — хотя такая практика может вызвать вопросы у регулятора: например, если вместе с YouTube станут открываться какие-нибудь сайты из списка запрещенных», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что хотел бы видеть другие предложения от операторов связи, например, бесплатный и неограниченный трафик до VK Видео, Rutube и прочих российских видеохостингов.