В ГД предупредили о смертельной опасности укуса клеща для домашних животных

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Обработка территорий от клещей еще не произошла, в наибольшей опасности находятся домашние животные, особенно небольшие собаки. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
«Сейчас именно домашние животные, особенно благополучные, особенно маленькие собачки — они подвержены этому больше всего. Протравливание еще не произошло, для этого слишком рано, должна установиться устойчивая сухая погода. Укус клеща, это может прозвучать фразой с советского агитплаката какого-то, он смертельно опасен, даже если это клещ не энцефалитный», — сказал Бурматов ТАСС.
По его словам, люди «пока в безопасности», так как гуляют по дорожкам, а не по траве. «Клещи, в первую очередь, — это трава, листва прошлогодняя. Поэтому сейчас страдают животные», — подчеркнул Бурматов.
Депутат отметил, что за здоровье животных несут ответственность их владельцы. Он рекомендовал провести обработку питомцев от клещей. По его словам, это стоило сделать уже пару недель назад. «Второе — обязательно ошейники специальные, которые от клещей. Третье — это соответствующие таблетки им должны быть скормлены. И делать это надо периодически», — добавил парламентарий.
В случае укуса клеща, сказал Бурматов, необходимо сразу обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, чтобы там сняли клеща, обработали место укуса и объяснили, на какие симптомы нужно обращать внимание. «Если говорить о животных, то для них есть и другие заболевания, которые клещами могут передаваться, они крайне опасны. И таких заболеваний большое количество», — отметил он.