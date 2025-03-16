В ГД предупредили о смертельной опасности укуса клеща для домашних животных

«Сейчас именно домашние животные, особенно благополучные, особенно маленькие собачки — они подвержены этому больше всего. Протравливание еще не произошло, для этого слишком рано, должна установиться устойчивая сухая погода. Укус клеща, это может прозвучать фразой с советского агитплаката какого-то, он смертельно опасен, даже если это клещ не энцефалитный», — сказал Бурматов ТАСС.