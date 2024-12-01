В ГД предложили снизить количество уроков для уменьшения нагрузки на школьников

По мнению Лантратовой, одна из ключевых проблем заключается в том, что образовательная программа «зачастую ориентирована исключительно на академические достижения, забывая о физическом и эмоциональном благополучии учащихся», что приводит к тому, что школьники испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. «Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», — считает Лантратова.