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В ГД подготовили законопроекты, защищающие суверенитет РФ от иноагентов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты подготовили к внесению в Госдуму пакет законопроектов, направленный на защиту суверенитета РФ от деструктивного вмешательства со стороны иноагентов, в частности, в сферу российского образования. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас подготовили очередной пакет по защите суверенитета нашей страны, он касается деструктива со стороны иностранных агентов. Мы хотим защитить наши самые, можно сказать, чувствительные отрасли внутренней политики — образование и педагогику — от влияния со стороны иноагентов полностью», — сказал Пискарев журналистам.

Кроме того, по его словам, депутаты подготовили поправку в статью 1.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве). «Мы предусмотрели возможность более жесткого наказания в отношении иноагентов, которые совершили административное правонарушение. Сегодня огромное количество иноагентов, которые находятся за границей, нарушая закон, не могут быть привлечены к ответственности, поскольку у нас для этого нет механизма. Сейчас такой механизм мы вводим, чтобы они могли быть привлечены к ответственности сначала административной, потом и к уголовной», — уточнил он.