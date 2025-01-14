В ГД подготовили законопроекты, защищающие суверенитет РФ от иноагентов

Кроме того, по его словам, депутаты подготовили поправку в статью 1.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве). «Мы предусмотрели возможность более жесткого наказания в отношении иноагентов, которые совершили административное правонарушение. Сегодня огромное количество иноагентов, которые находятся за границей, нарушая закон, не могут быть привлечены к ответственности, поскольку у нас для этого нет механизма. Сейчас такой механизм мы вводим, чтобы они могли быть привлечены к ответственности сначала административной, потом и к уголовной», — уточнил он.