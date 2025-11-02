В ГД ответили на предложение о переходе на 12-летнее школьное обучение

«Российские школьники входят в тройку лучших по Олимпиадам, но при этом, по опросам социологов, 30% молодых граждан думают, что гены содержат только генномодифицированные растения, а остальные генов не содержат. И еще 35% уверены, что Солнце — это спутник Земли. В старших классах наши ребята изучают только те предметы, по которым собираются создавать ЕГЭ. За пределами этих предметов они в лучшем случае тянутся на тройки, не все, но очень значительная часть. Поможет ли решить эту проблему двенадцатилетка? Нет. Точно так же, как сейчас, при двенадцатилетке, если не изменится система, будут изучать только узкий круг предметов. Остальные изучать не будут», — добавил парламентарий.