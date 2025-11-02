В ГД ответили на предложение о переходе на 12-летнее школьное обучение

Переход на 12-летнее школьное обучение считает нецелесообразным первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В беседе с aif.ru он отметил, что совсем недавно нам предлагали сокращать сроки обучения, а теперь предлагают увеличивать сроки обучения.
«Я солидарен с Министерством Просвещения, что в данное время увеличение сроков обучения нецелесообразно. Так, 12-летняя школа не решит проблемы перегрузки. Нам предлагают начинать образование с шести лет, то есть нагрузить дошкольников, а основная часть перегрузки приходится на средние и старшие классы. Поэтому им легче не станет», — объяснил парламентарий.
Смолин обратил внимание на то, что двенадцатилетка не сможет решить одну из главных проблем школы — отказ детей от чтения.
«Согласно социологическим данным, уже в средних классах активно читающих остается четверть детей, немного читающих — еще четверть, а половина детей или почти не читающие, или не считающие вовсе. В старших классах, по социологическим данным, 36% ребят вообще не читают книг. Двенадцатилетка читать их не заставит», — отметил он.
По словам Смолина, увеличение срока обучения не скажется на качестве общего школьного образования.
«Российские школьники входят в тройку лучших по Олимпиадам, но при этом, по опросам социологов, 30% молодых граждан думают, что гены содержат только генномодифицированные растения, а остальные генов не содержат. И еще 35% уверены, что Солнце — это спутник Земли. В старших классах наши ребята изучают только те предметы, по которым собираются создавать ЕГЭ. За пределами этих предметов они в лучшем случае тянутся на тройки, не все, но очень значительная часть. Поможет ли решить эту проблему двенадцатилетка? Нет. Точно так же, как сейчас, при двенадцатилетке, если не изменится система, будут изучать только узкий круг предметов. Остальные изучать не будут», — добавил парламентарий.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя предложение о введении 12-летнего образования в школах России, подчеркнул, что подобные шаги предпринимаются только после тщательного изучения вопроса и всесторонней дискуссии.