Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД ответили на предложение о переходе на 12-летнее школьное обучение

Предложение о переходе на 12-летнее школьное обучение прокомментировал депутат ГД Смолин. Он отметил, что увеличение сроков обучения не поможет улучшить ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Переход на 12-летнее школьное обучение считает нецелесообразным первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В беседе с aif.ru он отметил, что совсем недавно нам предлагали сокращать сроки обучения, а теперь предлагают увеличивать сроки обучения.

«Я солидарен с Министерством Просвещения, что в данное время увеличение сроков обучения нецелесообразно. Так, 12-летняя школа не решит проблемы перегрузки. Нам предлагают начинать образование с шести лет, то есть нагрузить дошкольников, а основная часть перегрузки приходится на средние и старшие классы. Поэтому им легче не станет», — объяснил парламентарий.

Смолин обратил внимание на то, что двенадцатилетка не сможет решить одну из главных проблем школы — отказ детей от чтения.

«Согласно социологическим данным, уже в средних классах активно читающих остается четверть детей, немного читающих — еще четверть, а половина детей или почти не читающие, или не считающие вовсе. В старших классах, по социологическим данным, 36% ребят вообще не читают книг. Двенадцатилетка читать их не заставит», — отметил он.

По словам Смолина, увеличение срока обучения не скажется на качестве общего школьного образования.

«Российские школьники входят в тройку лучших по Олимпиадам, но при этом, по опросам социологов, 30% молодых граждан думают, что гены содержат только генномодифицированные растения, а остальные генов не содержат. И еще 35% уверены, что Солнце — это спутник Земли. В старших классах наши ребята изучают только те предметы, по которым собираются создавать ЕГЭ. За пределами этих предметов они в лучшем случае тянутся на тройки, не все, но очень значительная часть. Поможет ли решить эту проблему двенадцатилетка? Нет. Точно так же, как сейчас, при двенадцатилетке, если не изменится система, будут изучать только узкий круг предметов. Остальные изучать не будут», — добавил парламентарий.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя предложение о введении 12-летнего образования в школах России, подчеркнул, что подобные шаги предпринимаются только после тщательного изучения вопроса и всесторонней дискуссии.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше