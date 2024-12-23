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В ГД объяснили, как добиться перерасчета от УК за плохую уборку снега

Разворотнева выразила надежду, что Госдума примет поправки о новой форме отчета управляющих компаний.

Источник: Аргументы и факты

Жильцы многоквартирных домов могут добиться перерасчета от управляющей компании за неоказанные и оказанные в неполном объеме услуги, в том числе за плохую уборку снега. Как это сделать, aif.ru рассказала депутат Госдумы, зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Совет многоквартирного дома и его председатель по поручению жильцов контролируют работу управляющих компаний, в том числе подписывают акты сдачи-приемки выполненных работ управляющих компаний. Если в акте записано, что работы были сделаны в недолжном объеме или в ненадлежащем качестве, должен последовать перерасчет платы за содержание и текущий ремонт», — пояснила парламентарий.

Разворотнева выразила надежду, что Госдума примет поправки о новой форме отчета управляющих компаний, в которой станет видно, сколько стоила каждая выполненная работа.

«Вполне возможно, что управляющая компания делает ровно на тот объем, за который жители заплатили. Нужно выходить на собрания и требовать отчет от управляющей компании, чтобы смотреть, сколько заплатили и сколько на эти деньги сделано. Возможно, УК хватает средств только на проведение текущих работ, а на уборку снега — нет. Тогда решением станет увеличение тарифа», — добавила депутат.

Также добиться выполнения работ можно через жалобы в жилищные инспекции, подчеркнула Разворотнева. Однако, до конца 2024 года действуют моратории на внеплановые проверки и их нужно согласовывать с прокуратурой. Ведомство же зачастую принимает решения о том, что проверки нужны только в случаях, связанных с угрозой жизни и здоровья, заключила парламентарий.