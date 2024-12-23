В ГД объяснили, как добиться перерасчета от УК за плохую уборку снега

«Вполне возможно, что управляющая компания делает ровно на тот объем, за который жители заплатили. Нужно выходить на собрания и требовать отчет от управляющей компании, чтобы смотреть, сколько заплатили и сколько на эти деньги сделано. Возможно, УК хватает средств только на проведение текущих работ, а на уборку снега — нет. Тогда решением станет увеличение тарифа», — добавила депутат.