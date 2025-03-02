В ГД назвали проблему квадроберов более не актуальной

По его словам, все уже поняли, что квадробинг «не может быть образом жизни детей» и что «играм свое место». «Переодевалки, маски и все такое — это Новый год под елкой, — отметил Майданов. — И родители, которые поняли, что это игра, поиграли и закончили, — молодцы, а если они потакают детям, а дети продолжают это воспринимать как образ жизни, то это проблема».