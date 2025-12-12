Популярные темы
В ГД назвали цинизмом слова Мерца о плане по урегулированию на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал цинизмом заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о разработанном плане по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Reuters

Ранее Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу от лица лидеров Британии, Франции и Германии передано новое предложение по Украине в области территориальных уступок.

«Заявления канцлера Мерца насквозь пропитаны цинизмом. У Германии неоднократно была возможность сесть за круглый стол и положить конец украинскому конфликту, развязанному по вине киевского режима», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, власти Германии лишь имитируют деятельность по поиску мира для Украины, на практике же они спонсируют киевский режим, чтобы продолжать кровопролитие.

«С такими посредниками и координаторами как Британия, Франция и Германия, Украине и враги не нужны», — подчеркнул депутат.

