Ранее Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу от лица лидеров Британии, Франции и Германии передано новое предложение по Украине в области территориальных уступок.
«Заявления канцлера Мерца насквозь пропитаны цинизмом. У Германии неоднократно была возможность сесть за круглый стол и положить конец украинскому конфликту, развязанному по вине киевского режима», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, власти Германии лишь имитируют деятельность по поиску мира для Украины, на практике же они спонсируют киевский режим, чтобы продолжать кровопролитие.
«С такими посредниками и координаторами как Британия, Франция и Германия, Украине и враги не нужны», — подчеркнул депутат.