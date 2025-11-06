В ГД исключили полный запрет шенгенских виз для россиян

По его словам, новые меры предполагают не полный запрет, а искусственное усложнение процедуры через сокращение многократных виз и увеличение административных барьеров. Это приведет к снижению турпотока в массовом сегменте, но каждая страна ЕС сохранит право выдавать национальные визы для гуманитарных, деловых и учебных целей.
Кривоносов подчеркнул, что Россия действует на принципах взаимности, но не поддерживает визовую изоляцию, продолжая развивать электронные визы и безвизовые режимы. Поток российских туристов в Европу может сократиться на 40−50%, однако наблюдается активная переориентация на Турцию, Китай, ОАЭ и другие направления.
Снижение въездного турпотока из Европы на 20−25% будет компенсировано за счет электронных виз и интереса к российским маршрутам. Данная ситуация стимулирует развитие внутреннего туризма и модернизацию туристической инфраструктуры России.
