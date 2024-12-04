В Гарварде создали крошечных роботов, которые работают на водке

Исследователи также пробовали печатать устройства с несколькими топливными клапанами и склеивать крохотных роботов в более крупные конструкции: в перспективе так можно будет адаптировать инструмент под себя уже на месте. Роботов в воде так и тянет друг к другу за счет эффекта мениска: жидкость цепляется за стенки их изогнутых корпусов и из-за деформации притягивает их друг к другу. Схожий эффект можно наблюдать, если высыпать в воду или молоко хрустящие колечки.