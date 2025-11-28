В гармонии с едой, с собой и с собственной судьбой. О смысле Рождественского поста рассказывает протоиерей Владимир Кузьминых

— Конечно, хорошо, если верующий обсудит это со священником, возьмет разрешение, чтобы это не было грехом. Можно даже позвонить, если есть знакомый священник, попросить благословения по телефону. Но, конечно, бывает и так, что священник находится далеко, его нет рядом. Тогда меру поста нужно определить самостоятельно. Одни не пьют вкусный чай, который всегда пили и стали зависимы от этой привычки. Другие не едят сладкое, третьи отказываются от мяса, но продолжают употреблять молочные продукты. Кто-то полностью животные продукты убирает, в течение дня не ест ничего, а вечером вкушает. У всех все по-разному.