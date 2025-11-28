В гармонии с едой, с собой и с собственной судьбой. О смысле Рождественского поста рассказывает протоиерей Владимир Кузьминых

Рождественский пост начинается у православных 28 ноября и длится вплоть до Рождества Христова — до 7 января 2026 года. Рождественский пост называют Филипповым постом, потому что его предваряет день памяти апостола Филиппа 27 ноября. Филиппов пост не такой суровый, как Великий пост, тем не менее для многих верующих тоже является испытанием.
О его смысле и о том, как правильно избрать для себя меру поста, мы говорим с протоиереем Владимиром Кузьминых.
— Отец Владимир, расскажите, в чем смысл Рождественского поста? Как он возник?
— Длительные посты в православии появились не сразу. Изначально верующие постились перед воскресным днем, Пасхой и Малой Пасхой — Успением Пресвятой Богородицы. К этим дням готовились особенно, потому что в эти дни священники часто проводили Таинство Крещения. А в древности, чтобы покреститься, нужно было сначала попоститься.
Сначала постились день-два, постепенно время поста увеличивалось. Первым длительным постом был Великий пост, затем возник Успенский пост, а потом уже появился пост в честь Рождества Христова — это была инициатива самих христиан. Так они выражали солидарность с теми, кто только принимает крещение: вместе постились и присутствовали на празднике. Постепенно это стало традицией — каждый большой праздник предварялся постом. В православии четыре больших поста: Великий, Успенский, Апостольский и Рождественский. Так что основной смысл — это принятие христианства для новокрещаемых.
— А почему у нас в православии все так сурово? Даже постное масло и то иногда есть нельзя. Люди знакомятся с правилами постов поближе и иногда предпочитают уйти в другие христианские церкви, например к протестантам — у тех хотя бы по выходным послабление есть.
— На самом деле это просто протестанты дают понять, что в этом отношении у них лучше. На самом деле не лучше. На самом деле удобнее, комфортнее для тела. Но не все, что комфортно для тела, полезно для души.
На самом деле пост — это отсутствие еды вообще. Господь постился перед крещением 40 дней и 40 ночей. В те времена были понятия — «дневной пост» и «ночной пост». А когда не есть 40 дней и 40 ночей — это вот самый что ни на есть настоящий пост. Но кроме Господа Иисуса Христа его смогли вынести только двое пророков — Моисей и Илия.
Во времена первых христиан речь в основном шла о «дневном» посте. Когда люди постились днем, но немного вкушали после заката солнца. При этом если ты реально постишься в течение всего светового дня, ты не съешь много вечером. Но даже такой пост был тяжелым. Поэтому для слабых людей, которыми мы являемся, было сделано послабление. Теперь во время поста вкушать пищу можно и в течение дня.
Но в монастырях до сих пор придерживаются дневного поста. Там могут не есть в течение дня и употреблять только воду, питье. Утром перед службой вообще не едят. В обед возможен небольшой перекус, причем часто едят только те, кто по слабости своей не может ждать до вечера. А вечером у монахов довольно плотный ужин. Есть монастыри, где в пост едят только после захода солнца.
И вообще наш православный пост не является какой-то страшной бедой или суровым временем. Сейчас достаточно постных продуктов, чтобы стол был разнообразным и сытным.
— Но ведь по монастырскому уставу во многие дни поста вообще едят только сырое и даже без постного масла. Для горожан, многие из которых страдают от недугов, это довольно сурово.
— Ну это по уставам монастырей. Там в пост вкушают так, чтобы как можно больше разгрузить тело и обратить душу монаха к молитве. Есть даже пословица — сытое брюхо к молитве глухо. А вот посидишь на такой еде без масла — и удивительное дело! — с тобой происходят значительные изменения. Ешь мало, а душа радуется.
— Но многие жалуются на недомогания.
— Пост по монастырскому уставу — он вообще не для всех. Если обычный мирянин хочет по-настоящему поститься, он должен сначала проконсультироваться с врачом и с ним решить, какой пост можно соблюдать, сколько часов можно находиться без еды и сколько всего вы должны есть, чтобы не заболеть.
Нужно быть внимательным к своему организму, понимать разницу между желанием и реальными возможностями.
— Какие церковные праздники приходятся на Рождественский пост? И какие послабления поста есть в эти дни?
— 4 декабря православные отмечают большой праздник — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это единственный большой церковный праздник в дни Рождественского поста. В этот день можно поставить на стол блюда из рыбы, выпить немного вина.
— А в другие праздники? Есть ведь еще Никола Зимний.
— Да, 19 января будем отмечать день памяти Святителя Николая. Это великий святой, однако праздник приходится на пятницу, и стол в этот день должен быть постным, растительным. Разрешаются сладости, фрукты, орехи, мед. Вино под запретом. Но я уже говорил: сейчас у нас в магазинах такое количество разнообразных продуктов, что мяса и не захочется! Я, например, однажды был в пост в женском монастыре и там меня угостили котлетами. Я удивился, спросил: «Неужели женщинам позволяется в пост есть мясо?» Оказалось, котлеты сделаны из сои! А вкусно — не отличишь!
— Часто ли горожане просят разрешить послабления в пост? И какие причины самые распространенные?
— Самая распространенная причина — это болезни. Проблемы с ЖКТ, диабет. При диабете вообще сложно обойтись без мяса. Конечно, следует благословлять такие послабления. Но с оговоркой, что человек не обжирается мясом, а строго следует диете. Положено ему по немощи 100 граммов мяса в день — ну значит, надо эти 100 граммов мяса съесть. Сейчас, к сожалению, бывает, что и монахи не могут поститься по состоянию здоровья.
— Что нужно делать, чтобы получить благословение на послабление поста?
— Конечно, хорошо, если верующий обсудит это со священником, возьмет разрешение, чтобы это не было грехом. Можно даже позвонить, если есть знакомый священник, попросить благословения по телефону. Но, конечно, бывает и так, что священник находится далеко, его нет рядом. Тогда меру поста нужно определить самостоятельно. Одни не пьют вкусный чай, который всегда пили и стали зависимы от этой привычки. Другие не едят сладкое, третьи отказываются от мяса, но продолжают употреблять молочные продукты. Кто-то полностью животные продукты убирает, в течение дня не ест ничего, а вечером вкушает. У всех все по-разному.
— Святой Серафим Саровский говорил, что главное в пост — не есть людей. Как сдержать гнев?
— Действительно, лучше есть мясо, но не есть людей. А если встает вопрос, как правильно провести пост, то лучше всего делать как некоторые прихожане. Они берут отпуск и уезжают на пост в монастыри. Вот где настоящий «фундамент» поста! Там они получают послушание, трудятся во славу Божию и едят то, что приготовят, — никаких излишеств. И гневаться там не на кого. Разгневаешься, так тебе такой отпор дадут, мало не покажется.
Можно поступить иначе — уехать в деревню или на дачу и там пожить в одиночестве — попоститься, помолиться, о душе подумать. Там вообще гневаться будет не на кого, кругом ни души.
Вообще люди сами придумывают интересные схемы поста для себя. У меня один прихожанин ел хлеб с маргарином и больше ничего. Спрашивает однажды меня: правильно он постится или неправильно. Я задумался. Скажу неправильно — обидится. Скажу правильно — впадет в прелесть. Вот, мол, я какой, как все придумал! А ведь производство маргарина — это что-то химическое… Ну я сказал, ладно, поститесь вы так, ну и поститесь.
— Отец Владимир, а у вас какое любимое постное блюдо?
— Овощи. Квашеная капуста с постным малом и лучком, с чесночком; морская капуста. Вообще лучший ужин — это отварная картошечка, капуста и огурчики — маринованные или соленые. Это уже в русском коде — простая растительная пища. Никогда не было на Руси много мяса, но всегда были самые простые продукты. Почитайте классиков: Чехова, Достоевского. Не было у нас разносолов, а были картошка, каша, капуста, овсяный кисель, грибы. Знаете, во время русско-японской войны 1905 года раненые воины на территории Кореи просили самую привычную еду: картошку, соленые огурчики, квашеную капусту. Самые любимые продукты.
— Еще один извечно больной для российского человека вопрос — Новый год. Быть или не быть? Ходить или не ходить? Праздновать или нет?
— Ну я уже сказал: хотите соблюдать пост — езжайте в монастырь или в деревню. Там не будет искушений города. Если вас пригласили на праздник родственники, друзья, не отказывайтесь. Сейчас на каждом праздничном столе достаточно постных салатов, фруктов, чтобы выбрать то, что вам по вкусу. Так что можно спокойно отпраздновать этот светский праздник вместе с близкими людьми.
— В последнее время в храмах появилась новая традиция: с 31 декабря на 1 января проводить литургию. Если не ошибаюсь, в этот день отмечают день святого Варфоломея.
— Знаете, у нас в стране вообще-то война идет. Поэтому лучше в такую ночь не за столом сидеть, а на службе стоять, за страну молиться. У нас в храме вот уже несколько лет тоже проходит всенощное бдение. Оно начинается так, что, когда по всей округе пальба и салюты, у нас на престоле вино и хлеб претворяются в Тело и Кровь Христовы. И знаете, многие рады, что в этот момент они не за праздничным столом курицу рвут на части, а стоят перед Богом и приветствуют его в эту праздничную ночь.
— Отец Владимир, пожелайте чего-нибудь нашим читателям перед Рождественским постом.
— Поститесь по силам. Церковь никого не заставляет поститься, она лишь предлагает верующим инструмент освобождения от излишеств, от зависимостей. Можно ведь зависеть не только от табака или алкоголя, но и от чая, конфет, от утренней чашки кофе, от шашлыков.
Можно просто на время как бы «прикрутить» все это. Пить меньше вкусного чая или вообще заменить его ромашкой.
Желаю посильно воздерживаться от излишеств и приносить самую главную жертву Богу — свое сокрушенное сердце. Ну, а воздержание в еде, как правило, ведет к усилению молитвы. Поэтому желаю проникнуть в свои глубины греха и найти гармонию с едой, с собой и с собственной судьбой.