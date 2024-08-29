В гараже Лондона обнаружили забытые на 50 лет картины Дали

Подписанные литографии Сальвадора Дали были обнаружены в гараже в Лондоне, где они хранились в течение полувека. Ожидается, что в ближайшее время они будут выставлены на аукцион с начальной стоимостью в несколько тысяч долларов.
Известно, что полотна все это хранились в гараже одного из домов Мейфэра, престижного района в центре Лондона (Великобритания). Недавно анонимный владелец антиквариата пригласил в дом оценщика Криса Киркхэма, чтобы определить стоимость некоторых предметов искусства. На удивление владельцев, Киркхэм обнаружил утерянные литографии Сальвадора Дали с оригинальной подписью, которые все это время хранились в гараже.
Это была потрясающая находка. Меня пригласили оценить антиквариат в доме одного клиента. Во время визита меня отвели в гараж, и, о чудо, оттуда появилась настоящая сокровищница сюрреалистических литографий.
Эксперт утверждает, что полотна были куплены на распродаже в центральной лондонской галерее в 1970-х годах. Владелец приобрел их, чтобы вставить в рамки для своего дома на Беркли-сквер, но со временем забыл о них. Поэтому они хранились в гараже в течение полувека.
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