В гараже Лондона обнаружили забытые на 50 лет картины Дали

Эксперт утверждает, что полотна были куплены на распродаже в центральной лондонской галерее в 1970-х годах. Владелец приобрел их, чтобы вставить в рамки для своего дома на Беркли-сквер, но со временем забыл о них. Поэтому они хранились в гараже в течение полувека.