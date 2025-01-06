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В Гане сгорел один из крупнейших рынков Западной Африки

Всего за несколько часов огонь уничтожил сотни местных магазинов. Есть пострадавшие.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

На крупнейшем рынке одежды Кантаманто в деловом районе Аккры (Гана) вспыхнул мощный пожар, уничтоживший за несколько часов сотни магазинов, — пишет CNN.

Известно, что тушение пожара было осложнено сухой и ветреной погодой. Из-за быстрого распространения огня пострадало более 8 тыс человек. По официальным данным, на рынке работает не менее 30 тыс человек.

Я была дома, когда позвонил один из моих работников и попросил меня срочно приехать на рынок. К тому времени, когда я приехала в три часа ночи, все было сожжено.

Квабена Чарльз
продавец обуви на рынке Кантаманто

Национальная пожарная служба Ганы заявила, что в настоящее время проводится расследование для установления причины пожара. Достоверных версий на данный момент нет.

Ранее рассказывали, что в Германии сгорела новая пожарная часть.