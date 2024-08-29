В галерее Великобритании найдено письмо с одобрением сноса

В письме Сайнсбери раскритиковал пару за установку двух больших фальшивых колонн в фойе галереи. Он писал: «Если вы нашли эту записку, вы, должно быть, участвовали в сносе одной из фальшивых колонн, которые были установлены в фойе крыла Сейнсбери Национальной галереи. Я считаю, что фальшивые колонны — ошибка архитектора, и мы еще пожалеем, что согласились на эту деталь его проекта. Да будет известно, что один из жертвователей этого здания абсолютно рад, что ваше поколение решило отказаться от ненужных колонн».