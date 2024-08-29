В галерее Великобритании найдено письмо с одобрением сноса

Строители, разбиравшие колонну Национальной галереи в Великобритании, обнаружили среди обломков записку с благодарностью за снос «ненужной» колонны.
Как пишет The Guardian, письмо датировано 1990 годом, а написал его Джон Сайнсбери — спонсор Национальной галереи.
Сайнсбери бросил письмо в пластиковом конверте в колонну во время ее возведения. Известно, что она была задумкой американских архитекторов-постмодернистов Роберта Вентури и его женой Дениз Скотт Браун.
В письме Сайнсбери раскритиковал пару за установку двух больших фальшивых колонн в фойе галереи. Он писал: «Если вы нашли эту записку, вы, должно быть, участвовали в сносе одной из фальшивых колонн, которые были установлены в фойе крыла Сейнсбери Национальной галереи. Я считаю, что фальшивые колонны — ошибка архитектора, и мы еще пожалеем, что согласились на эту деталь его проекта. Да будет известно, что один из жертвователей этого здания абсолютно рад, что ваше поколение решило отказаться от ненужных колонн».
Письмо было передано в архив музея как исторический документ.
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