В ФРГ подвергли сомнению версию властей о причастности РФ к инциденту в Польше

«Да, я тоже не знаю на 100 процентов, что за этим стоит, но я задаюсь вопросом: если действительно было так, что [президент РФ Владимир] Путин хотел испытать систему противовоздушной обороны НАТО, то почему союзница России, а именно Белоруссия, предупредила Польшу о том, что сбившиеся с курса беспилотники пролетят над польской территорией. Это не согласуется друг с другом», — заявила политик на демонстрации в Берлине. «Поэтому мы здесь, чтобы сказать им (властям — прим. ТАСС): “Мы не верим вашей лжи”», — подчеркнула Вагенкнехт.