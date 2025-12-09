В ФРГ начался судебный процесс по делу о шпионаже в пользу России

В Германии начался судебный процесс над тремя гражданами — России, Украины и Армении, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Дело рассматривается в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Согласно следствию, в мае 2024 года гражданин Армении получил от российской спецслужбы задание следить за человеком, воевавшим на стороне Украины. Для выполнения этого задания он якобы привлёк гражданина Украины и гражданина России.
По версии обвинения, подозреваемые планировали собрать информацию о своей цели во время встречи в кафе Франкфурта 19 июня, однако предполагаемая жертва обратилась в полицию, и встреча не состоялась.
Защита армянского гражданина отвергла обвинения, заявив в суде, что следствие не рассмотрело возможные альтернативные версии событий.
Все трое были задержаны 19 июня 2024 года и с тех пор находятся под стражей.
Ранее DPA сообщило, что трёх «русских немцев» признали виновными в шпионаже в пользу России.