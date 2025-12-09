Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ начался судебный процесс по делу о шпионаже в пользу России

В Германии начался судебный процесс над тремя гражданами — России, Украины и Армении, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Дело рассматривается в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

Источник: Unsplash

В Германии начался судебный процесс над тремя гражданами — России, Украины и Армении, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Дело рассматривается в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Согласно следствию, в мае 2024 года гражданин Армении получил от российской спецслужбы задание следить за человеком, воевавшим на стороне Украины. Для выполнения этого задания он якобы привлёк гражданина Украины и гражданина России.

По версии обвинения, подозреваемые планировали собрать информацию о своей цели во время встречи в кафе Франкфурта 19 июня, однако предполагаемая жертва обратилась в полицию, и встреча не состоялась.

Защита армянского гражданина отвергла обвинения, заявив в суде, что следствие не рассмотрело возможные альтернативные версии событий.

Все трое были задержаны 19 июня 2024 года и с тех пор находятся под стражей.

Ранее DPA сообщило, что трёх «русских немцев» признали виновными в шпионаже в пользу России.