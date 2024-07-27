В Финском заливе позеленела вода

Кроме того, специалист предупредил, что токсины некоторых организмов могут быть вредны для человека, но в вопросе «можно ли купаться в водоеме» посоветовал прежде всего ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора, поскольку опознать вид водорослей на глаз невозможно.