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В Финском заливе позеленела вода

Биолог объяснил, опасно ли это.

Источник: Бумага

В Финском заливе, на берегу которого стоит Санкт-Петербург, позеленела вода. Местные жители беспокоятся, что это связано с химическими выбросами или загрязнением воды, но на самом деле причина смены цвета — сине-зеленые водоросли.

Роспотребнадзор объяснил, что с водой все в порядке, а «цветение» этих микроорганизмов — нормальный ежегодный процесс. Они активно размножаются, а, отмирая, выделяют пигмент фикоцианин, который и дает яркий зеленый цвет.

В этом году из-за жары микроорганизмы размножились в рекордном количестве и оттенок воды получился ярче, чем обычно.

Эколог Александр Карпов объяснил петербургскому изданию «Бумага», что в последние 20 лет Финский залив и Балтийское море стали зеленеть активнее — органических стоков из городов стало больше, а вода сильнее прогревается.

В результате фитопланктон (те самые сине-зеленые водоросли) размножается взрывными темпами, перерабатывает всю органику в воде и умирает, оставляя после себя тот самый зеленый цвет.

Кроме того, специалист предупредил, что токсины некоторых организмов могут быть вредны для человека, но в вопросе «можно ли купаться в водоеме» посоветовал прежде всего ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора, поскольку опознать вид водорослей на глаз невозможно.

С позеленением воды он бороться не советует, поскольку это естественная часть круговорота морской жизни: микроорганизмы перерабатывают органические отходы, умирают, падают на дно и становятся пищей для донных организмов.

Аналогичные истории происходят не только в России: вот, например, озеро в Англии, которое позеленело из-за туристов.

Георгий Мазуркевич