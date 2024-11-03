В Финляндии закрылся музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин

До 2015 года в музее располагались две постоянные экспозиции — «Жизнь Ленина», «Ленин и Финляндия», которые были созданы еще в 1980-х годах. В 2016 году экспозиции обновили, на них были представлены не только жизнь Ленина, но и советский период, а также история отношений с Россией. Как сообщал общественный вещатель Yle, в музее также показывались «болевые точки советской истории». Название культурного центра при этом оставалось неизменным.