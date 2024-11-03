В Финляндии закрылся музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин

Музей находится в зале Дома рабочих в Тампере, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой впервые лично встретились Ленин и Сталин. Тогда Тампере именовался Таммерфорсом, а Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.
Музей Ленина, основанный обществом «Финляндия — Советский Союз», открылся 20 января 1946 года, накануне 22-й годовщины смерти вождя. Его посетили лидеры СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев, а также космонавт Юрий Гагарин.
Теперь на месте музея Ленина будет создан музей истории отношений Финляндии и России Nootti (в переводе с финского «нота»), экспозиции которого будут посвящены истории отношений двух стран, начиная с обретения Финляндией независимости и до вступления страны в НАТО. Новый музей откроется 15 февраля 2025 года.
До 2015 года в музее располагались две постоянные экспозиции — «Жизнь Ленина», «Ленин и Финляндия», которые были созданы еще в 1980-х годах. В 2016 году экспозиции обновили, на них были представлены не только жизнь Ленина, но и советский период, а также история отношений с Россией. Как сообщал общественный вещатель Yle, в музее также показывались «болевые точки советской истории». Название культурного центра при этом оставалось неизменным.
Сообщение о закрытии музея появилось в апреле этого года. Директор музея объяснял, что название уже не соответствует содержанию экспозиций и «вводит посетителей в заблуждение». Решение о закрытии, как утверждает директор, было принято самим музеем, на него не влияли финские политики.
В июле, в ожидании закрытия, музей Ленина посетило рекордное с момента распада Советского Союза число людей — 3351 человек. Подобные показатели достигались только в 1980-х годах, когда советская туристическая компания «Интурист» организовывала поездки в Финляндию.