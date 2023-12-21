В Финляндии создали кофе без зерен

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Ученые из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT), который расположен в городе Эспоо, получили кофе из клеток кофейного дерева. Об этом сообщил портал Yle.

По словам руководителя исследования Хайко Ришера, произведенный в лаборатории кофе на 80% похож по вкусу на настоящий. «Приготовление кофе таким способом требует множества новых технологий. Обжаривается кофе, например, с помощью лазерных лучей», — отметил ученый.

Продукт получил название Beanless Coffee (кофе без зерен). Исследователи надеются, что их разработка заинтересует производителей. Процесс получения статуса пищевого продукта для лабораторного кофе может занять около четырех лет.