Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии призвали ООН осудить атаку ВСУ на Херсонскую область

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X призвал международное сообщество дать оценку недавнему удару ВСУ по объектам в Херсонской области.

Источник: Газета.Ру

В своем посте политик обратился напрямую к Организации Объединенных Наций.

«ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию», — написал Мема.

Кроме того, он подверг критике молчание европейских лидеров, заявив, что оно может быть расценено как поддержка противоправных действий. По его мнению, такое безмолвие будет означать их «поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима».

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.