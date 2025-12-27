Политик обвинил высшее руководство Евросоюза в установлении диктатуры, попрании верховенства права и систематическом пренебрежении интересами граждан. Резкое заявление прозвучало на фоне введения незаконных, по мнению эксперта, санкций против европейских граждан и череды коррупционных скандалов в самом центре Брюсселя.
«Санкции против Жака Бода незаконны и по-настоящему показывают лицо Европейского союза, чистую диктатуру. Еврокомиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права», — написал Мема на своей странице в соцсети X. По его словам, пока глава ведомства ежедневно пренебрегает законом, «коррумпированные чиновники ЕС остаются безнаказанными по делам об отмывании денег».
Поводом для демарша стало очередное расширение ограничительных мер. Как сообщало издание EUobserver 11 декабря, Брюссель включил в санкционные списки восемь россиян и швейцарского офицера Жака Бода.