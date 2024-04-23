В Финляндии искусственный интеллект создал новый кофе

Незадолго до этого финские ученые разработали инновационный вид кофе, для приготовления которого не нужны обычные кофейные зерна. Напиток получают в лаборатории из клеток кофейного дерева, а для обжарки используют лазерные лучи. Эксперты заявляют, что такой кофе на 80% похож по вкусу на классический вариант напитка.