В Финляндии искусственный интеллект создал новый кофе

Искусственный интеллект создал новую кофейную смесь для компании Kaffa Roastery — третьего по величине обжарщика кофе в Финляндии. Созданный нейросетью купаж получил название AI-conic, сообщает TechXplore.
В разработке смеси участвовали передовые модели, схожие с ChatGPT и Copilot. Их задачей было создание такого купажа, который полностью удовлетворил бы вкусы ценителей кофе, но при этом позволил им выйти за рамки привычных сочетаний.
Искусственный интеллект отобрал четыре вида кофейных зерен из Бразилии, Колумбии, Эфиопии и Гватемалы. За основу был взят бархатистый сорт «фазенда Пиналь» из Бразилии.
Помимо этого, нейросеть также создала этикетку для упаковки и описание товара. Так, в последнем говорится, что AI-conic — это «сбалансированная смесь сладости и спелых фруктов».
Сотрудники обжарочной мастерской Kaffa по достоинству оценили старания искусственного интеллекта. Эксперты рассказали, что уже после первой пробной обжарки и слепого тестирования они поняли, что «технологическая смесь идеальна» и не требует человеческого вмешательства.
Незадолго до этого финские ученые разработали инновационный вид кофе, для приготовления которого не нужны обычные кофейные зерна. Напиток получают в лаборатории из клеток кофейного дерева, а для обжарки используют лазерные лучи. Эксперты заявляют, что такой кофе на 80% похож по вкусу на классический вариант напитка.