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В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп. Внимание на прическу

Внешность Боярского меняется за секунду.

Источник: кадр фильма

Посмотрите первую серию советского телесериала «Д’Артаньян и три мушкетера», который снял режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Эпизод, о котором идет речь, примерно на 56-й минуте. В этой сцене король Франции в исполнении Олега Табакова ласково журит четверых храбрецов, посмеиваясь над тем, что его мушкетеры оказались более бравыми и удачливыми в противостоянии с людьми Ришелье. «Лучшая цена за преданность — пистоли», — говорит персонаж Табакова, перед которым навытяжку стоит Д'Артаньян.

Внимание на прическу молодого героя — волосы у него уложены прямо.

Источник: кадр фильма

Через секунду гасконец встает в строй к друзьям, монарх поворачивается к ним лицом, а прическа Д'Артаньяна уже заметно изменилась. Волосы стали длиннее, появились локоны. Такие метаморфозы с шевелюрой героя в этой и других сценах происходят неоднократно.

Источник: кадр фильма

Сценарий к фильму про приключения гасконца и его друзей написал Марк Розовский по мотивам самого известного романа писателя Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Четверо бравых приятелей спасают честь королевы Франции, вступают в противостояние с могущественным кардиналом Ришелье и коварной Миледи, блестяще сражаются на шпагах, скачут на лошадях, наслаждаются жизнью и дружбой. Музыку к фильму создал Максим Дунаевский, а блистательную четверку сыграли Вениамин Смехов (Атос), Игорь Старыгин (Арамис), Валентин Смирнитский (Портос) и Михаил Боярский (Д'Артаньян).

Фильм был снят в 1978 году, но из-за разногласий между Юнгвальд-Хилькевичем, Марком Розовским и Юрием Ряшенцевым, автором песен, звучавших в фильме, картина год пролежала на полке. Премьера на Центральном телевидении состоялась 25 декабря 1979 года.