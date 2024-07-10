В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп. Внимание на прическу

Посмотрите первую серию советского телесериала «Д’Артаньян и три мушкетера», который снял режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Эпизод, о котором идет речь, примерно на 56-й минуте. В этой сцене король Франции в исполнении Олега Табакова ласково журит четверых храбрецов, посмеиваясь над тем, что его мушкетеры оказались более бравыми и удачливыми в противостоянии с людьми Ришелье. «Лучшая цена за преданность — пистоли», — говорит персонаж Табакова, перед которым навытяжку стоит Д'Артаньян.