В фильме «Чародеи» нашелся киноляп. Внимание на прическу красавицы Алены

Зачарованную красавицу Алену в знаменитом советском новогоднем фильме «Чародеи» сыграла актриса Александра Яковлева. В 1982 году, когда на экраны вышла фантастическая киноистория с ее участием, актрисе было 25 лет. Сюжет в комедии режиссера Константин Бромберга «Чародеи» по мотивам повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Аркадия и Бориса Стругацких — сказочный и полон новогодних чудес. Удивительные превращения зрители могут наблюдать в том числе с прической главной романтической героини фильма.
РБК Life проследил их на протяжении всего фильма.
У Алены в исполнении Александры Яковлевой в начале фильма была длинная коса. Это хорошо видно на многих кадрах в первой серии.
На 43-й минуте внезапно коса превращается в гораздо более короткую прическу. И таковой остается долгое время.
Обратная метаморфоза с волосами героини случается во второй серии, в момент встречи с Ваней. Но ненадолго.
Потом коса вновь исчезает и вплоть до счастливого финала Алена остается с локонами до плеч. При этом все события истории умещаются буквально в пару дней, ведь дело происходит накануне празднования Нового года.
Поставивший волшебную ленту режиссер Константин Бромберг известен еще как постановщик другой популярной картины «Приключения Электроника». Роли в «Чародеях», кроме Яковлевой, исполнили Александр Абдулов (Ваня), Валентин Гафт, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов и Семен Фарада.
Сама Яковлева до этого фильма успела сыграть стюардессу Тамару в культовом советском блокбастере «Экипаж» с Георгием Жжёновым, Анатолием Васильевым и Леонидом Филатовым. После «Чародеев» в ее фильмографии еще много ролей, в том числе в картинах «Приказано взять живым», «Танцплощадка» и любимой зрителями «Человек с бульвара Капуцинов». В 1993 году дебютировала в качестве кинорежиссера, сняв картину «Паром “Анна Каренина”, здесь также сыграла главную роль — Женю.