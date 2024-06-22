В фильме «Чародеи» нашелся киноляп. Внимание на прическу красавицы Алены

Сама Яковлева до этого фильма успела сыграть стюардессу Тамару в культовом советском блокбастере «Экипаж» с Георгием Жжёновым, Анатолием Васильевым и Леонидом Филатовым. После «Чародеев» в ее фильмографии еще много ролей, в том числе в картинах «Приказано взять живым», «Танцплощадка» и любимой зрителями «Человек с бульвара Капуцинов». В 1993 году дебютировала в качестве кинорежиссера, сняв картину «Паром “Анна Каренина”, здесь также сыграла главную роль — Женю.