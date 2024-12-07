В Филадельфии сыграли свадьбу самые старые «молодожены»

100-летний мужчина и 102-летняя женщина встретились в доме престарелых в Филадельфии (США), полюбили друг друга и поженились. Книга рекордов Гиннесса назвала «молодоженов» самыми старыми в мире, — пишет United Press International.
Сообщается, что Берни Литтман и Марджори Фитерман побили рекорд по вступлению в брак в самом большом возрасте в совокупности. На момент свадьбы «молодоженам» на двоих было 202 года.
Литтман и Фитерман познакомились на костюмированной вечеринке в доме престарелых. Их сблизил тот факт, что они оба учились в Пенсильванском университете (США). За время отношений пара преодолела множество преград, однако ничто не смогло их разлучить. Сара Сичерман, внучка Фитерман, рассказала, что им «так повезло, что они нашли друг друга и смогли поддержать, особенно во время пандемии».
Они оба любят юмор и интеллект друг друга. Они поддерживают молодость друг друга.
Когда Книга рекордов Гиннеса брала интервью у самых старых молодоженов, они раскрыли свои секреты долголетия. Литтман сказал, что прожил век благодаря чтению и постоянному наблюдению за мировыми событиями, а Фитерман рассказала о преимуществах пахты — обезжиренных сливок.
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