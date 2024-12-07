В Филадельфии сыграли свадьбу самые старые «молодожены»

Литтман и Фитерман познакомились на костюмированной вечеринке в доме престарелых. Их сблизил тот факт, что они оба учились в Пенсильванском университете (США). За время отношений пара преодолела множество преград, однако ничто не смогло их разлучить. Сара Сичерман, внучка Фитерман, рассказала, что им «так повезло, что они нашли друг друга и смогли поддержать, особенно во время пандемии».