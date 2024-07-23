В Федерации хоббихорсинга объяснили бедностью популярность скачек без лошадей

«Это наоборот подготовительная школа перед какими-то большими результатами в конном спорте. Мы подготавливаем будущих спортсменов-конников для той же олимпийской сборной, если она будет у нас в скором времени. Мы даем базу им. Почему это должно быть плохо, это не плохо, это хорошо. Многие тренеры по конному спорту только “за” двумя руками и ногами, чтобы мы готовили учеников перед тренировками и занятиями конным спортом, чтобы они прошли это все своими ногами, прочувствовали, чтобы они не гоняли эту бедную лошадь, чтобы по 200 раз тренер не повторял. Конкур — это тоже прикольно. Они там подпрыгивают, также траектория подхода к препятствию, отходы от препятствий, правила соревнований такие же, как в конном спорте. Многие параллельно занимаются [конным спортом], многие потом идут заниматься на лошадках, потому что в основном тренировки проходят на базах конных клубов», — подчеркнул он.