В Евросоюзе сообщили о рекордно низкой рождаемости в 2023 году

Издание отмечает, что пик рождаемости в Европе происходил в середине 1960-х годов, однако сейчас как в ЕС, так и в США наблюдается значительное сокращение рождаемости. Газета указала, что низкая рождаемость сокращает и число трудоспособного населения, что увеличивает нагрузку на бюджет, поскольку расходы на социальные выплаты и пенсии возрастут.