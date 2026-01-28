В Евросоюзе призвали ввести пост президента объединения

В Евросоюзе необходимо ввести должность президента объединения путем слияния постов руководителей Евросовета и Еврокомиссии. Эта мера нужна для того, чтобы ЕС мог выступать единым актором на мировой арене. С таким предложением выступил председатель Европейской народной партии Манфред Вебер.
«Реформирование структуры руководства ЕС таким образом не потребует изменений в договорах блока, заявил Вебер. Это просто означало бы, что один и тот же человек будет занимать обе должности. Он сказал, что это может произойти после следующих выборов в ЕС в 2029 году», — приводит слова Вебера Politico.
По его словам, существующая в объединении структура власти не соответствует задачам Евросоюза в текущих геополитических условиях, при которых устои мирового порядка подрываются действиями президента США Дональда Трампа. В частности, Вебер напомнил, что ЕК курирует внутреннюю политику, в то время как внешней занимаются глава евродипломатии и Евросовет. Такая разобщенность не соответствует текущим реалиям.
На вопрос о том, собирается ли он сам баллотироваться на пост будущего «президента Европы», политик отказался ответить.
Также Вебер призвал отказаться от принципа единогласия при обсуждении внешней политики и вопросов безопасности и перейти к принципу квалифицированного большинства.