В Евросоюзе призвали ввести пост президента объединения

«Реформирование структуры руководства ЕС таким образом не потребует изменений в договорах блока, заявил Вебер. Это просто означало бы, что один и тот же человек будет занимать обе должности. Он сказал, что это может произойти после следующих выборов в ЕС в 2029 году», — приводит слова Вебера Politico.