В Европе заявили о предательстве Макрона из-за его позиции по активам

Французский лидер Эмманюэль Макрон не выступил союзником немецкого канцлера Фридриха Мерца по вопросу использования замороженных российских активов на саммите Евросоюза и таким образом «предал» его, пишет Financial Times со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

Источник: Reuters

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить», — сказал источник газеты.

В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений лидеры стран ЕС приняли решение о выделении Украине финансирования в размере €90 млрд из общего бюджета на 2026−2027 годы. Участники саммита отказались от идеи использовать для этого замороженные российские активы.

Президент Франции не выступал публично против предложения Мерца использовать замороженные российские активы, но затем его команда в частном порядке высказала сомнения по поводу законности сделки, а на саммите Макрон присоединился к странам, выступившим против сделки.

Париж оказался в затруднительном положении из-за высокого государственного долга и политической нестабильности во второй половине последнего президентского срока Макрона, говорится в материале.