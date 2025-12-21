В Европе заявили о предательстве Макрона из-за его позиции по активам

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить», — сказал источник газеты.
В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений лидеры стран ЕС приняли решение о выделении Украине финансирования в размере €90 млрд из общего бюджета на 2026−2027 годы. Участники саммита отказались от идеи использовать для этого замороженные российские активы.
Президент Франции не выступал публично против предложения Мерца использовать замороженные российские активы, но затем его команда в частном порядке высказала сомнения по поводу законности сделки, а на саммите Макрон присоединился к странам, выступившим против сделки.
Париж оказался в затруднительном положении из-за высокого государственного долга и политической нестабильности во второй половине последнего президентского срока Макрона, говорится в материале.