В Европе заставят предупреждать о вреде смартфонов

В том числе в 250-страничном документе описывается предложение, согласно которому смартфоны и прочая техника получат маркировку, предупреждающую покупателей о вредных последствиях для здоровья. Аналогичные предупреждения должны появляться при запуске определенных приложений. Журналисты TNW сравнили маркировку с изображениями больных людей на пачках сигарет, однако предположили, что картинки должны быть «не такими экстремально страшными».