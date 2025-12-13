В Европе впервые за 40 лет выявили случай библейской болезни: Власти начали расследование

В одном из спа-салонов в Румынии обнаружили двух массажисток, больных «библейской болезнью» — проказой. Как сообщает Reuters, женщины работают в северо-западном городе Клуж. Последний подтвержденный случай проказы в стране был обнаружен 44 года назад. Проводится расследование.
«Министр здравоохранения Александру Рогобете сказал, что клиенты в спа-салоне не должны беспокоиться, так как болезнь требует длительного воздействия, чтобы развиться», — говорится в сообщении агентства.
По словам Рогобете, одна из заболевших недавно вернулась из Азии, где месяц жила со своей матерью. У последней тоже зафиксирована проказа. Сейчас спа-центр закрыт.
По информации местного Минздрава, больны еще как минимум два человека — граждане Индонезии в возрасте 21 и 25 лет. Они не только проходили соответствующее тестирование, но и лечились от этой болезни.