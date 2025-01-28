В Европе воздвигнут самую высокую в мире статую Богородицы

В 2022 году на горе Атис в Армении, находящейся в 25 километрах от Еревана, заложили капсулу на месте строительства самой высокой в мире статуи Иисуса Христа. Для этой цели был отобран проект скульптора Армена Самвеляна. Высота статуи составит 33 метра, — по числу прожитых Иисусом Христом лет. С постаментом высота статуи должна составить 77 метров.