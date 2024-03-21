В Европе создадут обсерваторию для измерения Земли с точностью до 1 мм

Европейское космическое агентство (ЕКА) инвестировало €76,6 млн в разработку орбитальной обсерватории Genesis. Об этом сообщает Register.
Аппарат обеспечит работу «Международной земной системы отсчета» (ITRF) — глобальной системы координат, которая предназначена для определения положения и движения Земли с точностью до 1 мм. Началом отсчета считается центр масс Земли (общий центр тяжести).
Для выполнения задач на борту обсерватории установят спутниковый навигационный дальномер, лазерный дальномер и систему измерения доплеровского смещения при обмене радиосигналами между спутниками и наземными станциями (DORIS). Все эти технологии в совокупности должны обеспечить максимальную точность измерений, которой ранее не удавалось добиться.
Ожидается, что обсерватория будет особенно полезна в области метеорологии и землепользования, при прогнозировании стихийных бедствий и мониторинге последствий изменения климата.
Ранее в Китае начал работать крупнейший в мире солнечный радиотелескоп под названием Daocheng Solar Radio Telescope (Даочэнский солнечный радиотелескоп). Конструкция обладает внушительными размерами: она состоит из 313 шестиметровых антенн, расположенных по кругу диаметром 3,14 км, а в центре него находится калибровочная башня высотой 100 м.