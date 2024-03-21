В Европе создадут обсерваторию для измерения Земли с точностью до 1 мм

Для выполнения задач на борту обсерватории установят спутниковый навигационный дальномер, лазерный дальномер и систему измерения доплеровского смещения при обмене радиосигналами между спутниками и наземными станциями (DORIS). Все эти технологии в совокупности должны обеспечить максимальную точность измерений, которой ранее не удавалось добиться.