В Европе разрешили добавлять в торты и макароны порошок из личинок

По данным с сайта комиссии Агентства по безопасности пищевых продуктов ЕС, это уже четвертый случай, когда Европарламент разрешил использовать в качестве альтернативного источника белка продукт, изготовленный из насекомых. До этого было получено одобрение на использование в этих целях перелетной саранчи, домашнего сверчка и малого мучного червя.
Мучные черви богаты белками, жирами и клетчаткой, писала британская газета The Guardian в 2021 году. «В сушеном виде это похожее на личинку насекомое по вкусу очень напоминает арахис», — говорилось в материале.
Как сказано в тексте на сайте Европарламента, запрос на использование порошка из насекомых подала французская компания Nutri'Earth. Она просила разрешить применять порошок из измельченных насекомых, обработанный в ультрафиолете, в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, макарон, сыров, молочных и фруктово-овощных продуктов.
16 января 2025 года комитет по охране окружающей среды, общественного здоровья и по безопасности пищевых продуктов Европарламента рассмотрел возражение на разрешение использовать как продукт питания порошок из личинок Tenebrio molitor. Евродепутат Лоранс Трошу, возразившая против инициативы, отметила, что на сегодняшний день нет достоверных данных о том, является ли заявленный продукт аллергеном. Однако возражение по результатам голосования в комитете было отклонено. Против его принятия проголосовали 39 членов комиссии, 32 поддержали, а шесть человек воздержались.
На сайте комиссии сказано, что потребители вправе сами решать, хотят ли они есть насекомых или нет. «Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — говорится в разделе ответов на часто задаваемые вопросы. В Еврокомиссии также подчеркивают, что все продукты, разрешенные к использованию, безопасны для человека.
В январе 2024 года Виктория Абрамченко, на тот момент вице-премьер правительства России, комментировала возможное использование насекомых в пищу и высказалась против этой идеи. По ее словам, из насекомых скорее следует делать корм для рыб. При этом пищей будущего она назвала бобовые и зерновые культуры.