В Европе разрешили добавлять в торты и макароны порошок из личинок

16 января 2025 года комитет по охране окружающей среды, общественного здоровья и по безопасности пищевых продуктов Европарламента рассмотрел возражение на разрешение использовать как продукт питания порошок из личинок Tenebrio molitor. Евродепутат Лоранс Трошу, возразившая против инициативы, отметила, что на сегодняшний день нет достоверных данных о том, является ли заявленный продукт аллергеном. Однако возражение по результатам голосования в комитете было отклонено. Против его принятия проголосовали 39 членов комиссии, 32 поддержали, а шесть человек воздержались.